Am Dienstag ist die gute Laune an der Wall Street zunächst einmal vorbei.Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,44 Prozent bei 26.172,01 Punkten in den Handelstag.Anleger an der Wall Street streichen am Dienstag Kursgewinne ein. Denn nach dem starken Wochenauftakt mangelt es nun an Impulsen. Damit ist der Dow erst einmal an der 200-Tage-Linie gescheitert, die aktuell bei 26.250 Zählern verläuft und als wichtiger Trendindikator gilt.Quartalsbilanzen in SichtDie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...