BERLIN (Dow Jones)--Die im Zuge des Konjunkturprogramms beschlossenen höheren Kaufprämien für Elektroautos können ab dem morgigen Mittwoch in Anspruch genommen werden. Die entsprechende Förderrichtlinie wird an diesem Dienstagnachmittag im Bundesanzeiger veröffentlicht, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Insgesamt verdoppelt der Staat seinen Zuschuss. "Wir wollen so den Umstieg auf E-Autos vorantreiben und der Elektromobilität in Deutschland einen neuen Schub verleihen", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die Europäische Kommission hatte das Vorhaben zuvor beihilferechtlich geprüft. Für reine E-Autos steigt die Förderung nun auf bis zu 9.000 Euro, für Plug-in-Hybride auf bis zu 6.750 Euro. Der Herstelleranteil bleibt unberührt. Von der Kaufprämie können Halter profitieren, deren E-Fahrzeuge nach dem 3. Juni erstmalig zugelassen wurden. Auch junge gebrauchte Fahrzeuge sind förderfähig, wenn deren Erstzulassung nach dem 4. November 2019 und die Zweitzulassung nach dem 3. Juni 2020 erfolgte. Der Antrag für die Prämie muss beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht werden. Die Maßnahme ist bis 31. Dezember 2021 befristet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2020 09:34 ET (13:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.