FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARGONAUT GOLD INC. A8U CA04016A1012
AB/FROM ONWARDS 07.07.2020 15:48 CET
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ARGONAUT GOLD INC. A8U CA04016A1012
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