EMX Royalty verdient nicht nur mit Lizenzvereinbarungen und Beteiligungen Geld für seine Aktionäre. Der frühe Erwerb und die eigene Exploration gehören auch dazu. Und manchmal kauft EMX auch Lizenzgebühren und Eigentumsanteile, so wie im Fall Perry English.

EMX und Perry English schließen Kaufvertrag

EMX Royalty (3,06 CAD, 1,98 Euro; CA36873J1075) hat ein Portfolio von Lizenzgebühren und Eigentumsanteilen für 3 Mio. CAD vom kanadischen Goldsucher Perry English gekauft. Es besteht aus über 60 Liegenschaften. Darin enthalten sind 52 Projekte, die an Dritte veroptioniert wurden. Davon wiederum bestehen für 39 NSR-Lizenzgebühren und diese betragen zwischen 0,75 und 2,5 Prozent. Dieses gesamte Portfolio, das sich EMX jetzt zugelegt hat, wird Einnahmen von mindestens 2,5 Mio CAD in den nächsten dreieinhalb Jahren generieren. Dazu kommen noch aktienbasierte Vergütungen von rund 800.000 CAD, abhängig von den jeweiligen Marktpreisen. Nach Berechnungen des Unternehmens wird sich die von EMX an Perry English bezahlte Summe in dieser Zeit amortisieren.

Der Deal als Eintritt in Kanadas Superior Provinz

Die Liegenschaften befinden sich in Ontario und Quebec, und damit in hochproduktiven Bergbaubezirken und Grünsteingürteln. Genauer gesagt liegen sie im Red Lake District und in den Bezirken Abitibi, Uchi, Wabigoon und Wawa. Sie bedecken eine Fläche von cirka 132.000 Hektar. Der Red Lake-Bezirk etwa konnte gerade in letzter Zeit mit beachtlichen Erfolgen bei der Goldsuche punkten. Zahlreiche Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen Gold gibt es hier. Aber auch die anderen Gebiete, in denen EMX jetzt Fuß gefasst ...

