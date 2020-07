Das gute Umfeld für Gold schiebt auch die Aktie von Cartier Resources an, das Papier strebt stetig zum Dreijahreshoch. Mit der Chimo-Mine hat man ein weit entwickeltes Vorkommen im Ärmel. Doch wie viel würde ein Übernehmer dafür wohl zahlen?

Goldmarkt mehr als robust

Der Goldmarkt zeigt sich in bester Laune. Obwohl die allgemeinen Aktienmärkte trotz der Corona-Pandemie haussieren - der Nasdaq100 markierte gestern ein Allzeithoch - zeigt sich die Unzennotiz robust und bleibt auf Schlagdistanz zum 8-Jahreshoch, dass erst in der vergangenen Woche markiert wurde. Offenbar geht es nicht mehr um die Frage des risk-on bzw. risk-off an den Märkten. Vielmehr nehmen immer mehr Investoren Goldaktien als das wahr, was sie sind: ein echter Sachwert!

Das Dreijahreshoch fest im Blick!

In diesem Umfeld schiebt sich auch die Aktie von Cartier Resources (0,27 CAD | 0,18 Euro; CA1467721082) sukzessive nach oben. Gestern markierte der Wert an der Heimatbörse in Toronto mit 27 kanadischen Cent den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Acht Cent fehlen noch bis zum Hoch aus 2017. Damals notierte der Goldpreis aber weit niedriger und somit besteht hier noch Luft nach oben.

Was ist die Chimo-Mine wert?

Die Frage, die viele Investoren umtreibt, ist, ob und wann Cartier sein wichtigstes Asset, die Chimo-Mine, verkauft. ...

