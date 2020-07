Experten der Netzwerkbranche schließen sich zusammen, um einigen der häufigsten Herausforderungen bei der Paketerfassung und -analyse zu begegnen

EINDHOVEN, Niederlande, und COLORADO SPRINGS, Colorado, July 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Profitap, ein weltweiter Experte für die Entwicklung von Lösungen in den Bereichen Netzwerkanalyse und Datenverkehrserfassung, und NetAlly, ein weltweit führender Anbieter von Handheld-Testlösungen für drahtgebundene und drahtlose Netzwerke, haben heute die Markteinführung einer Produkt-Workflow-Integration mit dem Profitap Booster für zuverlässigen Zugriff auf aggregierten Datenverkehr und mit NetAlly EtherScope nXG zur Erfassung und Analyse dieses Datenverkehrs bei maximalem Datendurchsatz bekanntgegeben.



Wenn es darum geht, Pakete zu erfassen und Probleme zu beheben, müssen Netzwerkanalysten in der Lage sein, die entsprechenden Pakete nachverfolgen zu können. Der Zugriff an der richtigen Stelle und die Erfassung jedes einzelnen benötigten Pakets ohne Datenverlust kann jedoch eine schwierige und umständliche Aufgabe sein, die eine Vielzahl von Tools und viel Zeit durch Ausprobieren erfordert.

Durch die Bündelung der Kräfte sind Profitap und NetAlly diese Probleme mit ihrer Kombination aus Booster und EtherScope nXG angegangen.

Der Profitap Booster bietet einen ausfallsicheren Zugriff auf bis zu vier Vollduplex-Inline-Netzwerkverbindungen und übergibt gleichzeitig PoE, falls vorhanden. Durch die Bündelung an einem einzigen 10G-Ausgangsport bietet er die Geschwindigkeitsanpassung, die für die Weiterleitung des Netzwerkverkehrs an EtherScope nXG erforderlich ist. Dies ermöglicht es dem Benutzer, Daten an mehreren Stellen im Netzwerk oder auf beiden Seiten eines Geräts gleichzeitig zu erfassen und zu analysieren, ohne das Netzwerk selbst zu beeinträchtigen.

Geoffrey Kempenich, Managing Director von Profitap, erläutert: "Eine erfolgreiche Paketanalyse erfordert diese beiden wichtigen Schritte: Zugriff auf die richtigen Pakete und Erfassung bei maximalem Datendurchsatz. Profitap Booster bietet den Zugriff und NetAlly EtherScope nXG sorgt für die Erfassung - bis zu vollständigen 10 Gbps in einem leistungsstarken, kompakten Analyzer."

Die Remoteanalyse kann auch mit der Möglichkeit des Zugriffs auf EtherScope nXG durch die Verwendung von VNC oder einer sicheren webbasierten Verbindung durchgeführt werden. Auf diese Weise kann die Lösung so gesteuert werden, als wäre der Analyst direkt vor Ort. Dies bedeutet, dass Paketerfassungsfilter erstellt, die Erfassung gestartet und die Daten analysiert werden können, ohne dass sich der Analyst vor Ort befinden muss.

"Die technischen Möglichkeiten des Boosters von Profitap bieten unseren Kunden eine kompakte, leistungsstarke Lösung für den Zugriff auf die für die Ursachenanalyse erforderlichen Pakete", sagte James Kahkoska, Chief Technology Officer bei NetAlly.

Er fuhr fort: "Dieses professionelle Paketerfassungs-Setup stellt sicher, dass der Analyst gleich zu Beginn die richtigen Pakete erhält und die Zeit bis zur Lösung verkürzt wird."

Die Unternehmen haben einen gemeinsamen Anwendungshinweis veröffentlicht, in dem die Möglichkeiten der Produktkopplung detailliert beschrieben werden und der auf ihren Websites zur Verfügung steht.

https://www.netally.com/profitap-and-netally-packet-capture/

https://www.profitap.com/wp-content/uploads/Profitap-and-NetAlly-Solving-the-challenges-of-packet-capture.pdf

Über Profitap:

Profitap ist ein führender Hersteller von Netzwerküberwachungs- und Analysetechnologie. Profitap unterstützt Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke mit Lösungen, die einen vollständigen Einblick in ihre unternehmenskritische IT-Infrastruktur ermöglichen und dabei helfen, Daten zu filtern, zu erfassen und zu analysieren, um die durchschnittlichen Behebungszeit (MTTR) zu reduzieren und Ziele auf den Gebieten Performance und Sicherheit zu erreichen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und Kunden in den Bereichen Telekommunikation, Behörden, Luft- und Raumfahrt, Industrie/Engineering und Finanzmärkte bieten die Lösungen von Profitap vollständige Transparenz und Zugang zu Netzwerken auf der ganzen Welt. Um mehr über Profitap zu erfahren, besuchen Sie https://www.profitap.com.

Über NetAlly:

Die NetAlly -Familie von Netzwerktest- und Analyselösungen hilft Netzwerk-Engineers und -technikern seit Jahrzehnten dabei, die komplexen drahtgebundenen und drahtlosen Netzwerke von heute besser einzurichten, zu verwalten und zu warten. Seit der Entwicklung des ersten tragbaren Netzwerk-Analyzers der Branche im Jahr 1993 setzt NetAlly weiterhin den Standard für die tragbare Netzwerkanalyse. Mit Tools wie EtherScope nXG , LinkRunner , LinkSprinter , AirCheck und weiteren Tools vereinfacht NetAlly die Komplexität von Netzwerktests, bietet sofortige Transparenz für eine effiziente Problemlösung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen dem Personal vor Ort und den Remoteexperten. Um mehr zu erfahren und zu sehen, wie NetAlly die Netzwerkexperten dabei unterstützt, ihre Arbeit schnell zu erledigen, besuchen Sie https://netally.com .

Kontakt: Dan Klimke, NetAlly

E-Mail: marketing@netally.com