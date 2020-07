FRANKFURT (Dow Jones)--Für das Geschäft des von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleisters Wirecard gibt es eine Vielzahl an Interessenten. Die Verkaufsprozesse für das Kerngeschäft der insolventen Wirecard AG, das Acquiring und Issuing-Geschäft, sowie die davon unabhängigen Geschäftsbereiche der Konzerngesellschaften weltweit laufen an, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffe mit. Mehr als 100 Interessenten hätten sich bereits gemeldet.

"Die potenziellen Investoren können sich nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung in Kürze in neu eingerichteten, virtuellen Datenräumen informieren und mit den Due Diligence-Prüfungen beginnen", so Jaffe. Das Ziel sei, zeitnahe Investorenlösungen im Interesse der Gläubiger, Arbeitnehmer und Kunden zu finden.

Am weitesten fortgeschritten seien die Aktivitäten für die US-amerikanische Gesellschaft Wirecard North America. "Hier ist die internationale Investmentbank Moelis & Company bereits mit Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschusses mit der Begleitung der Veräußerung der Gesellschaft mandatiert", heißt es in der Erklärung von Jaffe weiter. Auch für weitere internationale Beteiligungen sowie das Kerngeschäft, das Acquiring und Issuing, würden derzeit Investorenprozesse eingeleitet.

Jaffe bekräftigte, dass die Wirecard Bank AG nicht insolvent sei. Auszahlungen an Händler und Kunden der Wirecard Bank würden ohne Einschränkungen ausgeführt.

July 07, 2020

