Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA03842U1093 Aquarius AI Inc. 07.07.2020 CA03842U2083 Aquarius AI Inc. 08.07.2020 Tausch 10:1

US82935V1098 Sino-Global Shipping America Ltd. 07.07.2020 US82935V2088 Sino-Global Shipping America Ltd. 08.07.2020 Tausch 5:1

IT0005252207 Davide Campari-Milano S.p.A. 07.07.2020 NL0015435975 Davide Campari-Milano N.V. 08.07.2020 Tausch 1:1

CA7436242076 Prospero Silver Corp. 07.07.2020 CA7436243066 Prospero Silver Corp. 08.07.2020 Tausch 10:1

NL0012756266 Funcom SE 07.07.2020 NO0010887029 Funcom SE 08.07.2020 Tausch 1:1

