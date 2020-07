Afrika Gold AG: Produktion nach Lockdown Lockerung wieder aufgenommenDGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges Afrika Gold AG: Produktion nach Lockdown Lockerung wieder aufgenommen07.07.2020 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Feusisberg (Schweiz), den 7. Juli 2020Der strenge Lockdown in Südafrika konnte dazu genutzt werden, notwendige Wartungs-arbeiten und zusätzliche Installationen wie z.B. ein Wasser-Reinigungssystem, vorzunehmen. Ferner wurde ein weiterer Vertrag mit einem Materiallieferanten abgeschlossen.Im Mai wurde der Lockdown gelockert, so dass Minen unter Auflagen (Quarantäneflächen, Desinfektionsstationen, Temperaturüberwachung, Gesundheitsbeauftragte, Testvorgaben usw.), grundsätzlich die Produktion wieder aufnehmen konnten.Der Beginn des Mietvertrages mit dem Operator wurde auf dem 01.06.2020 verschoben. Nach Abschluss der Vorbereitungsmaßnahmen konnte unter strengen Corona-Sicherheits-maßnahmen und nur mit der Hälfte der verfügbaren Arbeitskräfte die Produktion wieder begonnen werden. Allein die Befüllung der Tanks mit den notwendigen 500.000 Liter Wasser für die Laugenaufbereitung, sowie mit goldhaltigem Material, beanspruchte mehrere Tage.Inzwischen wurden erste Mengen Gold produziert. Es wird mit einem kontinuierlichen Anstieg der Produktion in den nächsten Monaten gerechnet. Dennoch konnte der Operator seiner Zahlungsverpflichtung gegenüber der Mine noch nicht nachkommen und wurde deshalb in Verzug gesetzt.Die durch den Lockdown weiter angespannte finanzielle Lage der Mine in Südafrika wurde durch kurzfristige Darlehen eines Ankeraktionärs überbrückt.Mit der Übernahme der Zahlstellenfunktion für die Gesellschaft wurde ein neuer Dienstleister beauftragt, der zugesagt hat, die noch immer nicht vollzogene Umsetzung der Kapital-erhöhung durch Wandelung von Fremdkapital in Aktien nun schnellst möglich abzuschließen.Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch07.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1088565 07.07.2020