Bei Wirecard läuft der Investorenprozess an. Darüber hat Insolvenzverwalter Michael Jaffé am Dienstag informiert. Seinen Angaben zufolge gebe es "über 100 Interessenten" für das Kerngeschäft und die Beteiligungen des insolventen Zahlungsabwicklers. Am weitesten Fortgeschritten seien demnach die Aktivitäten rund um die US-amerikanische Gesellschaft Wirecard North America. Diese hatte sich in der Vorwoche selbst zum Verkauf gestellt (DER AKTIONÄR berichtete) und zwischenzeitlich die Investmentbank ...

