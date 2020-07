INDUS Holding AG: INDUS Holding AG erfasst im Halbjahresabschluss nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Firmenwerte, Wertberichtigungen auf Sachanlagen und aktive latente Steuern in den Segmenten Fahrzeugtechnik und MetalltechnikDGAP-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Quartalsergebnis INDUS Holding AG: INDUS Holding AG erfasst im Halbjahresabschluss nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Firmenwerte, Wertberichtigungen auf Sachanlagen und aktive latente Steuern in den Segmenten Fahrzeugtechnik und Metalltechnik07.07.2020 / 17:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Schlagworte: Zwischenbericht, QuartalsergebnisINDUS Holding AG erfasst im Halbjahresabschluss nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Firmenwerte, Wertberichtigungen auf Sachanlagen und aktive latente Steuern in den Segmenten Fahrzeugtechnik und MetalltechnikBergisch Gladbach, 07. Juli 2020 - Die INDUS Holding AG erfasst im Halbjahres-Konzernabschluss 2020 nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Firmenwerte (Goodwill). Die Wertminderungen in Höhe von rd. 31,6 Mio. EUR ergeben sich aus den verschlechterten Zukunftsaussichten der von den Wertminderungen betroffenen Einheiten, die im Rahmen des durch die Corona-Pandemie ausgelösten zusätzlichen Planungsprozesses zur Jahresmitte und den sich daran anschließenden Wertminderungstests offensichtlich wurden. Davon entfallen rd. 29,2 Mio. EUR auf das Segment Fahrzeugtechnik und rd. 2,4 Mio. EUR auf das Segment Metalltechnik.Darüber hinaus hat der Vorstand Maßnahmen zur Bereinigung unprofitabler Bereiche beschlossen. Im Halbjahresabschluss führen diese Maßnahmen in ihrer Gesamtheit zu Wertberichtungen auf Sachanlagen und aktive latente Steuern sowie zur Bildung von Rückstellungen von in Summe rd. 12,5 Mio. EUR. Davon entfallen rd. 7,9 Mio. EUR auf das Segment Fahrzeugtechnik und rd. 4,6 Mio. EUR auf das Segment Metalltechnik.In Summe werden demnach rd. 42,8 Mio. EUR nicht zahlungswirksame-Wertberichtigungen und zahlungswirksame Belastungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR im Halbjahres-Konzernabschluss ausgewiesen.Die Wertberichtigungen werden verschiedene Kennzahlen wie das operative Ergebnis (EBIT), das Ergebnis nach Steuern und die Eigenkapitalquote beeinflussen.Der vollständige Halbjahresbericht 2020 wird am 06. August 2020 veröffentlicht.Kontakt: Dafne Sanac & Jana Külschbach Investor Relations & ÖffentlichkeitsarbeitINDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch GladbachTel +49 (0) 022 04 / 40 00-32 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-35 E-Mail investor.relations@indus.de E-Mail presse@indus.de www.indus.de07.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse EQS News ID: 1088509Ende der Mitteilung DGAP News-Service1088509 07.07.2020 CET/CEST