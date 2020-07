Wir erinnern uns noch an die häufig kolportierte Aussage der demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, dass die Welt in zwölf Jahren untergehen werde, wenn wir nicht den Klimawandel angingen. Großbritanniens einflussreichste Umweltgruppe behauptete: "Der Klimawandel tötet Kinder". Aufgrund dieser Panikmache hätten, so Shellenberger weiter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...