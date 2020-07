Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Tagesgewinner war am Dienstag Semperit mit 5,30% auf 13,90 (382% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 29,18%) vor Athos Immobilien mit 2,05% auf 39,80 (12% Vol.; 1W 4,19%) und AMS mit 1,99% auf 14,85 (123% Vol.; 1W 12,93%). Die Tagesverlierer: Frequentis mit -3,22% auf 17,42 (37% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,47%), Polytec mit -2,51% auf 5,05 (8% Vol.; 1W 2,02%), Porr mit -2,27% auf 14,66 (39% Vol.; 1W -0,41%) Die aktuell längste Serie: Valneva mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.76%) - die längste Serie dieses Jahr: Petro Welt Technologies 8 Tage (Performance: 26.05%). Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die ...

