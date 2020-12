DAX und Co treten weiter auf der Stelle. Das andauernde Brexit-Gezerre, die Verschärfung des Corona-Lockdowns und der zuletzt zum US-Dollar starke Euro drücken auf die Stimmung. Auch in diesem Umfeld stehen fünf Small Caps im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele? Die Antworten gibt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview mit dem AKTIONÄR-TV.Bei S&T findet am Mittwoch (9.Dezember) ein virtueller Kapitalmarkt statt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...