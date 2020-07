DGAP-News: bet-at-home.com AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung bet-at-home.com AG: Virtuelle Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von EUR 2,00 pro Aktie 2020-07-07 / 17:54 Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. _Frankfurt/Düsseldorf, 07. Juli 2020. _Im Rahmen der am 7. Juli 2020 in Frankfurt am Main stattgefundenen virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der bet-at-home.com AG haben die teilnehmenden Aktionäre allen Tagesordnungspunkten mit Stimmenmehrheit zugestimmt. Die Summe der abgegebenen Stimmen in der Hauptversammlung betrug 4.247.759 Stückaktien. Die Hauptversammlung hat dem Beschlussvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns und somit der Ausschüttung eines Dividendenbetrags von EUR 14.036.000,00 zugestimmt. Dies entspricht einer Dividende in Höhe von EUR 2,00 pro Aktie. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, somit am 10. Juli 2020. *Ergebnisse der Abstimmung:* Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuches, des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 keine Beschlussfassung Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns · Gültig abgegebene Stimmen: 4.247.279 · in % des gesamten Grundkapitals: 60,52% · Nein-Stimmen: 2.288 · Ja-Stimmen: 4.244.991 · Anteil Ja-Stimmen: 99,95% · Ergebnis: angenommen Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 · Gültig abgegebene Stimmen: 4.172.869 · in % des gesamten Grundkapitals: 59,46% · Nein-Stimmen: 10.741 · Ja-Stimmen: 4.162.128 · Anteil Ja-Stimmen: 99,74% · Ergebnis: angenommen Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 · Gültig abgegebene Stimmen: 4.086.575 · in % des gesamten Grundkapitals: 58,23% · Nein-Stimmen: 12.792 · Ja-Stimmen: 4.073.783 · Anteil Ja-Stimmen: 99,69% · Ergebnis: angenommen Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2020 und von Zwischenfinanzberichten · Gültig abgegebene Stimmen: 4.246.142 · in % des gesamten Grundkapitals: 60,50% · Nein-Stimmen: 30.355 · Ja-Stimmen: 4.215.787 · Anteil Ja-Stimmen: 99,29% · Ergebnis: angenommen Tagesordnungspunkt 6: Wahlen zum Aufsichtsrat: a) Véronique Giraudon · Gültig abgegebene Stimmen: 4.244.426 · in % des gesamten Grundkapitals: 60,48% · Nein-Stimmen: 297.568 · Ja-Stimmen: 3.946.858 · Anteil Ja-Stimmen: 92,99% · Ergebnis: angenommen b) Nicolas Beraud · Gültig abgegebene Stimmen: 4.244.465 · in % des gesamten Grundkapitals: 60,48% · Nein-Stimmen: 314.306 · Ja-Stimmen: 3.930.159 · Anteil Ja-Stimmen: 92,59% · Ergebnis: angenommen Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 2 der Satzung (Nachweis der Teilnahmeberechtigung) · Gültig abgegebene Stimmen: 4.244.509 · in % des gesamten Grundkapitals: 60,48% · Nein-Stimmen: 752 · Ja-Stimmen: 4.243.757 · Anteil Ja-Stimmen: 99,98% · Ergebnis: angenommen *Über bet-at-home* Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit 5,3 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.03.2020 trugen 292 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. *Kontakt * Mag. Klaus Fahrnberger Head of Investor Relations +49 211 179 34 770 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag 2020-07-07

