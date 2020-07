Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) wird seine Finanzergebnisse des zweiten Quartals am Dienstag, 21. Juli 2020, in einer Pressemitteilung bekannt geben, die gegen 16.00 Uhr (ET) veröffentlicht wird. Die Pressemitteilung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.interactivebrokers.com/ir verfügbar sein.

Am selben Tag, 21. Juli, findet um 16.30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Geschäftszahlen des Unternehmens statt.

Interessierte können sich über 877-324-1965 (USA) oder 631-291-4512 (international) einwählen und der Telefonkonferenz zuhören. Die Einwahl sollte etwa zehn Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz erfolgen. Die Telefonkonferenz wird zudem als Audio-Webcast im Bereich Investor Relations auf der Website von Interactive Brokers unter www.interactivebrokers.com/ir abrufbar sein.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Transaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Waren und Devisen an über 125 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut "Barron's Best Online Broker Review" vom 24. Februar 2020 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker.

