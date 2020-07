Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CA70339L1085, Wertpapier-Name: PATRIOT ONE TECHN , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:





Datum Zeit Volumen Preis

07.07.2020 19:15:30 10.500 3



Fair Value lt. Antragsteller: 0,744 EUR

PATRIOT ONE TECHNOLOGIES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de