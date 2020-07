MAN SE: Ausscheiden von zwei Vorstandsmitgliedern aus dem Vorstand der MAN SEDGAP-Ad-hoc: MAN SE / Schlagwort(e): Personalie MAN SE: Ausscheiden von zwei Vorstandsmitgliedern aus dem Vorstand der MAN SE07.07.2020 / 21:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 7. Juli 2020 - Der Aufsichtsrat der MAN SE und Herr Joachim Drees haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Drees zum 15. Juli 2020 einvernehmlich aus dem Vorstand der MAN SE ausscheiden wird. Herr Drees wird zum 15. Juli 2020 auch aus den Vorständen der TRATON SE und der MAN Truck & Bus SE ausscheiden. Nachfolger von Herrn Drees als Vorsitzender des Vorstands der MAN SE und der MAN Truck & Bus SE und als Mitglied des Vorstands der TRATON SE wird Herr Dr. Andreas Tostmann. Neben Herrn Drees wird Herr Prof. Dr. Carsten Intra zum 15. Juli 2020 aus den Vorständen der MAN SE, der TRATON SE und der MAN Truck & Bus SE ausscheiden. Für Herrn Prof. Dr. Intra folgt Herr Dr. Martin Rabe in die Vorstände der MAN SE und der MAN Truck & Bus SE.Kontakt: Dr. Martin Gstaltmeyr General Counsel T +49 175 579 2043 martin.gstaltmeyr@man.euMAN SE Dachauer Str. 641 80995 München, Deutschland www.corporate.man.eu07.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MAN SE Dachauer Str. 641 80995 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 360 98-0 Fax: +49 (0)89 360 98-572 E-Mail: investor.relations@man.eu Internet: www.corporate.man.eu ISIN: DE0005937007, DE0005937031 WKN: 593700, 593703 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1088663Ende der Mitteilung DGAP News-Service1088663 07.07.2020 CET/CEST