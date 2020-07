SALZGITTER (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie zwingt auch den Stahlhersteller Salzgitter zu einer Online-Hauptversammlung. Dabei wird Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann am Mittwoch (10.00 Uhr) die Aktionäre per Übertragung im Internet über die Lage des Unternehmens informieren. Seit Mai ist bekannt, dass diesmal erstmals seit dem Börsengang des Konzerns keine Dividende vorgeschlagen wird.



Ein schwacher Stahlmarkt hatte Salzgitter im ersten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich fiel dabei ein Verlust von 43,7 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte noch ein Gewinn von fast 97 Millionen Euro zu Buche gestanden.



Die Viruskrise hatte zwar nur begrenzte Auswirkungen, wird sich nach Einschätzung der Konzernführung jedoch in den kommenden Quartalen niederschlagen. Zuletzt rechnete Salzgitter daher für 2020 mit einem "beträchtlichen, sehr wahrscheinlich dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust und einem "merklich" reduzierten Umsatz./bch/DP/men

SALZGITTER-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de