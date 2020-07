Bereits in den letzten Wochen-Updates zu unseren Strategiedepots hatten wir ausgeführt, dass die weltweiten Aktienmärkte mit einem geschätzten KGV auf 12 Monats-Sicht von knapp 20 derzeit durchaus sportlich bewertet sind.Allerdings halten wir den Bewertungsaufschlag der US-Gesamtmarktes von weiteren nur ca. + 12 % gegenüber den Weltaktienmärkten angesichts der insgesamt klar herausragenden Umsatz- und Gewinnqualität der US-Unternehmen derzeit eher noch für moderat.Gleiches gilt jedoch in unseren Augen trotz seines klaren neuen historischen Rekordhochs wiederum auch für den NASDAQ-Composite-Index, der derzeit einen unseres Erachtens immer noch zu niedrigen KGV-Aufschlag von nur rd. 20 % gegenüber dem US-Gesamtmarkt aufweist, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Unternehmen indexweit in 2021 einen Nettogewinnanstieg von rd. + 35 % verbuchen dürften, und auch langfristig nahezu der gesamte Technologiesektor (wie schon mehrfach erläutert) der klarste Gewinner der jetzigen Corona-Krise sein wird.

