TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch den schwachen Vorgaben der Wall Street weitgehend entziehen. Die Anleger agieren weiter im Umfeld von Hoffnungen auf eine rasche konjunkturelle Erholung aus der Corona-Krise und Sorgen vor neuen Pandemiewellen.

In Schanghai, wo die Woche mit einem fast 6-prozentigen Kursfeuerwerk begonnen hatte, stiegen die Kurse sogar weiter, der Composite-Index gewinnt 0,7 Prozent. Auch in Hongkong und Malaysia stiegen die Indizes. Die malaysische Zentralbank hatte am Vortag ihren Leitzinssatz auf ein Rekordtief gesenkt, um so der Wirtschaft zu helfen, sich von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu erholen.

Der Ausblick für den Hongkonger Aktienmarkt dürfte positiv bleiben, kommentieren derweil die Analysten von KGI Securities das Geschehen und sieht eine Unterstützung bei der Marke von 25.500 Punkten und einen Widerstand bei 26.500. Aktuell liegt der HSI etwa in der Mitte bei gut 26.060 Zählern.

An den anderen Plätzen der Region und in Australien geht es dagegen leicht nach unten, der japanische Nikkei-Index büßt 0,5 Prozent ein auf 22.505 Punkte. Am größten fällt das Minus in Sydney aus, wo es um knapp 1 Prozent nach unten geht. Hier lastet wie schon im Späthandel am Dienstag auf der Stimmung, dass wegen zu stark steigender Corona-Infektionsfälle für die gut 5 Millionen Einwohner Melbournes eine sechswöchige Ausgangssperre verhängt wurde.

In Hongkong gehören wie schon an den Vortagen erneut Aktien von Versicherern zu den Gewinnern. China Life Insurance legen um 1,5 Prozent zu, ebenso Ping An Insurance.

Samsung ELectronics geben weiter nach

In Seoul profitieren laut Händlern LG Display davon, dass Apple für seine neueste iPhone-Generation organische Leuchtdioden (OLED) einsetzen will. LG Display steigen um 1,3 Prozent. Für SK Biopharmaceuticals geht es erstmals seit dem Börsendebüt in der vergangenen Woche und der nachfolgenden Kursexplosion nach unten und zwar um gut 6 Prozent auf 202.500 Won. Gestartet war die Aktie am 1. Juli mit 49.000 Won. Samsung Electronics kommen nach dem knapp 3-prozentigen Minus vom Vortag nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um weitere 0,4 Prozent zurück.

LG Electronics können sich dagegen um 2,4 Prozent erholen. In ersten Berechnungen hatte der Hersteller von Verbraucherelektronik und Haushaltsgeräten zum Handelsschluss am Vortag den Betriebsgewinn im zweiten Quartal auf 493,1 Milliarden Won (umgerechnet rund 360 Millionen Euro) geschätzt, mehr als Analysten bislang mit 409,68 Milliarden Won erwarteten.

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert, nachdem am späten Vorabend ein US-Branchenverband einen Anstieg der Rohöllagerbestände in den USA für die zurückliegende Woche um 2,0 Millionen Barrel berichtet hatte. Zugleich verringerten sich aber die Benzinbestände weiter um 1,8 Millionen Barrel.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.955,10 -0,96% -10,91% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.505,14 -0,48% -4,40% 08:00 Kospi (Seoul) 2.160,34 -0,18% -1,70% 08:00 Schanghai-Comp. 3.370,23 +0,74% +10,49% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.063,51 +0,34% -6,44% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.661,38 -0,00% -16,55% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.575,42 +0,56% -1,39% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1275 0% 1,1275 1,1286 +0,5% EUR/JPY 121,26 -0,0% 121,29 121,37 -0,5% EUR/GBP 0,8982 -0,0% 0,8984 0,9046 +6,1% GBP/USD 1,2553 +0,0% 1,2551 1,2474 -5,3% USD/JPY 107,54 -0,0% 107,56 107,57 -1,1% USD/KRW 1195,40 -0,1% 1196,71 1196,80 +3,5% USD/CNY 7,0191 +0,1% 7,0140 7,0236 +0,8% USD/CNH 7,0209 -0,1% 7,0250 7,0239 +0,8% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6938 -0,1% 0,6945 0,6938 -1,0% NZD/USD 0,6542 -0,1% 0,6547 0,6534 -2,8% Bitcoin BTC/USD 9.268,76 +0,3% 9.243,26 9.240,51 +28,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,50 40,62 -0,3% -0,12 -30,5% Brent/ICE 42,98 43,08 -0,2% -0,10 -31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,65 1.795,40 -0,0% -0,75 +18,3% Silber (Spot) 18,30 18,33 -0,2% -0,03 +2,5% Platin (Spot) 842,20 845,50 -0,4% -3,30 -12,7% Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,1% -0,00 -1,1%

July 08, 2020 00:53 ET (04:53 GMT)

