Zug (pts007/08.07.2020/07:00) - Digitale Kooperation wurde durch die Corona-Krise unentbehrlich. Sichere und schnelle Datentransfers sind Voraussetzung für das Arbeiten von zuhause. Insbesondere, da in der außerordentlichen Lage die Zahl der Cyberattacken zugenommen hat. Das Schweizer Start-up WeSendit.com hat das verstärkte Bedürfnis sicherer Datenübertragung sofort erkannt und sich solidarisch gezeigt: Seit Mitte März bietet WeSendit seinen Premium-Datentransfer kostenlos an, um Unternehmen, Behörden und Schulen zu unterstützen und zu schützen. Die Corona-Pandemie und die plötzliche Umstellung auf Heimarbeit erwies sich für viele Unternehmen wie auch Mitarbeitende als große Herausforderung. Durch die fehlende Vorbereitungszeit wurden und sind viele Arbeitsabläufe immer noch gestört. Denn um den Geschäftsbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten, müssen unzählige Dateien täglich und schnellstmöglich transferiert werden können, wobei die Datensicherheit oft akut gefährdet wird. So entstehen in Krisenzeiten neue Angriffsflächen für Cyberattacken wie Online-Betrügereien und Phishing-Angriffe. Gemäß dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) sind während des Lockdowns weltweit fast dreimal so viele Vorfälle gemeldet worden wie vor dem Ausbruch des Coronavirus. Kostenlose Nutzung der höchsten Sicherheitsstandards Seit Kurzem präsentiert sich WeSendit.com mit einem neuen Look und hat erfolgreich einen Relaunch ihrer Webseite durchgeführt. Zudem hilft das Schweizer Start-up seit März mit einem Solidaritätspaket Schulen, Behörden und Unternehmen. Dabei dürfen Neukunden den Premium-Account drei Monate kostenlos nutzen. Dazu müssen sie bei der Registrierung lediglich den Gutscheincode "HOMEOFFICE2020EU" eingeben. "Mit unserem Angebot möchten wir Solidarität zeigen und den Organisationen eine möglichst optimale und vor allem auch sichere Infrastruktur für ihre neuen Prozesse bieten", sagt WeSendit.com-Geschäftsführer Jens Herbst. "Da alle Daten verschlüsselt transferiert und auf Viren gescannt werden, können wir Datenmissbrauch und Phishingmails durch Dritte bei unseren Transfers ausschließen. So können auch sensible Kundendaten, wie die von Spitälern oder Schulen, ohne Bedenken transferiert werden." Unsichere Zeiten brauchen eine sichere Umgebung Die Schweizer Firma WeSendit Media AG hebt sich durch ihre spezielle Lagerung der Daten und Datensicherung von anderen ab. Die Daten aller Kunden mit einem Business-Account werden im SWISS FORT KNOX aufbewahrt, einer unterirdischen Serverinfrastruktur mitten in den Schweizer Alpen. Mit seiner modernen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) bietet WeSendit.com sicheren und schnellen Datentransfer. Dateien bis zu 2 GB können ohne Registrierung verschickt werden, für größere Dateien gibt es den - momentan kostenlosen - Premium-Account, mit dem pro Versand bis zu 50 GB an bis zu 100 Empfänger verschickt und insgesamt bis zu 1000 GB gespeichert werden können - zeitlich unbegrenzt. Ob im Homeoffice oder im Büro: Wer sich das Online-Arbeiten erleichtern will und seine Daten geschützt transferieren muss, sollte sich das Solidaritätspaket von WeSendit.com nicht entgehen lassen. Über WeSendit Media AG: Tradition stützt Innovation Das Datentransferunternehmen ist stolz auf seine Schweizer Herkunft. Der Firmenslogan "So sicher wie die Nation" nimmt Bezug auf die berühmte Schweizer Sicherheitstradition. Durchaus mit Recht, schließlich lagert WeSendit Media AG die Daten ihrer Business-Kunden in einem der modernsten Rechenzentren Europas, mitten in den Schweizer Alpen, im SWISS FORT KNOX, welches eine 24h-Bewachung durch ein ziviles und militärisches Überwachungskonzept anbietet. WeSendit Media AG orientiert sich eng an der weltbekannten Reputation der Schweiz für Sicherheit und Zuverlässigkeit und nutzt neueste Serverarchitektur in einem der modernsten Rechenzentren Europas. Detaillierte Informationen zu WeSendit.com, können Sie unter https://wesendit.info finden. Webseite vom Schweizer Filetransfer-Anbieter: https://www.wesendit.com (Ende) Aussender: WeSendit Media AG Ansprechpartner: Jens Herbst Tel.: +41 79 555 44 33 E-Mail: jh@wesendit.com Website: www.wesendit.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200708007

