Zunächst geht es um den Vorstand und in einigen Wochen um den Vorsitz im Aufsichtsrat. Ein Niederländer soll es richten. Seit 1957 gab es nur einen einzigen COBANK-Chef, der die Nr. 3 im deutschen Banking wirklich profitabel machte. Der Lohn dafür waren 430 % Kursgewinn in 6 Jahren. Und am Ende der Story, nach 20 Jahren, knapp 1.000 %. Es geht sehr wohl!



