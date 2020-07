flatex Morning-news Gold (08.07.2020)

Der Preis für eine Feinunze Gold kratzt schon mal an der Marke von 1.800 US-Dollar und befindet sich somit auf einem neuen Mehrjahreshoch. Am Dienstag sprach der Chef der Regional-Fed von Atlanta Raphael Bostic davon, dass die Konjunkturerholung aufgrund der sprunghaften Covid19-Neuinfektionen in Gefahr sei. Die jüngsten Daten wiesen auf einen Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten und der Mobilität der US-Amerikaner hin. Auf der einen Seite könnte diese neu aufgekommene Sorge Anleger weiter in Gold treiben, aber vor allem dürfte dies ein nochmaliger - von US-Präsident Trump in Aussicht gestellter - Stimulus-Scheck für US-Amerikaner sein, die den US-Dollar belasten und den Goldpreis weiter antreiben könnte.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 18. Mai 2020 bei 1.765,68 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 05. Juni 2020 bei 1.670,77 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite anzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1.802/1.82471.838 und 1.861 US-Dollar abzuleiten. Die Unterstützungen kämen bei 1.766/1.743/1.729 und 1.707 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000GC7HPG4 Goldman Sachs Faktor 2 Gold

Short: DE000GC7HPP5 Goldman Sachs Faktor 2 Gold

