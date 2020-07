Wiesbaden (ots) - 42 % der Deutschen traten ihre Auslandsreise 2019 mit dem Auto an69 % der Autoreisenden steuerten ein Urlaubsziel innerhalb Deutschlands anTop-Reiseländer der deutschen Autotouristen waren 2019: Italien, Österreich und FrankreichVor dem Hintergrund der Corona-Krise erwarten Verkehrsverbände eine Zunahme des Autotourismus und eine Reisewelle auf den deutschen Straßen und Autobahnen. Wo Flugreisen in die Ferne ausfallen, könnte das ohnehin häufig gewählte Verkehrsmittel weiteren Zuspruch erfahren. Zumal die Urlaubsreise mit dem Auto für Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell vergleichsweise günstig ist. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, lagen die Verbraucherpreise für Kraftstoffe im Mai 2020 infolge des seit Jahresbeginn anhaltenden Ölpreisverfalls auf dem Weltmarkt um 20,7 % niedriger als im Mai 2019. Derart niedrig waren die Preise letztmalig zu Beginn des Jahres 2016.Es gibt jedoch erste Indizien dafür, dass Tanken für Verbraucherinnen und Verbraucher wieder teurer wird: So stiegen die Importpreise für Erdöl von April bis Mai 2020 um 34,2 % und die für Mineralölerzeugnisse um 8,1 %. Diese Preissteigerungen auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen sind im Juni 2020 bereits auf der Ebene der Verbraucherpreise angekommen. Nach den bereits für einige Bundesländer vorliegenden Daten müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher für Kraftstoffe im Juni 2020 regional unterschiedlich zwischen 4 % und 6 % mehr bezahlen als im Mai 2020. Trotz des Preisanstiegs liegen die Kraftstoffpreise aber weiterhin deutlich unter den Preisen des Vorjahres.Reiseverhalten seit Jahren konstant: Urlaub mit Auto schon vor der Corona-Krise beliebtSeit zehn Jahren in Folge begibt sich fast die Hälfte der Deutschen mit dem Pkw auf die Reise ins Ausland. Im Jahr 2019 lag deren Anteil bei 42 %. Fast genauso viele Reisende wählten 2019 das Flugzeug (41 %) während nur 4 % mit dem Zug verreisten. Besonders Reisende mit Kindern bevorzugen den Pkw: 52 % fuhren 2019 mit dem Auto in den Urlaub. Im Unterschied dazu lag der Anteil der Autoreisenden ohne Kinder bei 36 %.Egal ob die Reise mit oder ohne Kind unternommen wurde: Die beliebtesten ausländischen Reiseziele deutscher Autotouristen waren im vergangenen Jahr Italien, Österreich und Frankreich.Die Wahl des Autos für die Urlaubsreise liegt aufgrund der hohen Verfügbarkeit nahe: Im Durchschnitt verfügten 2019 mehr als drei Viertel aller Haushalte in Deutschland über einen Pkw (77 %). Auch bei einem vergleichsweise niedrigen monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 1 300 Euro bis 1 700 Euro hatten 69 % der Haushalte ein Auto. Bei einem Einkommen unter 1 300 Euro waren es noch 42 %.Deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Bereich StatistikAb dem 1. Juli leitet das Statistische Bundesamt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Georg Thiel die Ratsarbeitsgruppe Statistik. Über unsere Aktivitäten im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft informieren wir auf der Sonderseite destatis.de/eu2020. Europäische Statistiken finden Sie in unserem Datenangebot "Europa in Zahlen" auf www.destatis.de/europa.Methodischer Hinweis:Für die Angaben zum Reiseverhalten wurden Reisen mit 4 Übernachtungen und mehr ausgewertet.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4645908