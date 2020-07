Hamburg (ots) - TENET macht es spannend und CinemaxX nutzt die Zeit für die Rückkehr weiterer Nolan Meisterwerke, um die Wartezeit zu versüßen. Die weltweit gefeierte BATMAN-Trilogie von Christopher Nolan mit Christian Bale als dunklem Ritter gilt als eine der besten Comicbuch-Adaptionen aller Zeiten - und das nicht nur wegen Heath Ledgers legendärem Auftritt als Joker in THE DARK KNIGHT. Nachdem INTERCEPTION, INTERSTELLAR und DUNKIRK bereits für große Freude bei Nolan-Fans sorgten, präsentiert CinemaxX nun die BATMAN-NOLAN-Woche. In bester Bild- und Ton-Qualität kehren die actiongeladenen Nolan-Meisterwerke zurück auf die große Kinoleinwand. Ab dem 9.7. zeigt CinemaxX deutschlandweit BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT und THE DARK NIGHT RISES - an ausgewählten Terminen auch in englischer Originalversion. Tickets für 4,99 Euro sind im Vorverkauf erhält. Alle Termine unter www.cinemaxx.de (http://www.cinemaxx.de/).Wer den Vorverkaufsstart für Nolans Sci-Fi-Action-Spektakel TENET auf keinen Fall verpassen will, kann den CinemaxX Ticketalarm aktivieren - sobald Tickets im Vorverkauf sind, erhält der User eine Benachrichtigung: https://www.cinemaxx.de/film/tenetDie Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.Kernbestandteil der Wiedereröffnung ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.Alle Informationen gibt es auf www.cinemaxx.de/gesundbleiben (http://www.cinemaxx.de/gesundbleiben)Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/4645906