The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS0752537372 EIB EUR.INV.BK 12/22 MTN BD01 BON IDR NCA XFRA XS2078546384 ALDB.EBOX F. 19/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2198388592 HT TROPLAST REGS 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2199445193 REBECCA BIDCO NTS 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2201946634 MERLS SOCIMI 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2202744384 CEPSA FIN. 20/26 MTN BD01 BON EUR NCA FTD XFRA BE0003823409 FIN.DE TUBIZE ACT.NOUV. EQ00 EQU EUR YCA 4G5N XFRA CA03842U2083 AQUARIUS AI INC. EQ00 EQU EUR NCA 29H XFRA CA53014U1066 LIBERO COPPER+GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA POUQ XFRA CA7436243066 PROSPERO SILVER CORP. EQ00 EQU EUR NCA C72 XFRA FI4000092523 LOUDSPRING OYJ A EQ00 EQU EUR NCA R5B XFRA GB00BVDPPV41 REVOL.BARS GROUP LS -,001 EQ00 EQU EUR NCA 013C XFRA KYG8208B1014 JD.COM. INC. A EQ01 EQU EUR NCA 4A3 XFRA NL0015285941 IMMATICS N.V. EQ01 EQU EUR YCA 58H XFRA NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,05 EQ01 EQU EUR YCA 58F XFRA NO0010887029 FUNCOM SE EO -,20 EQ01 EQU EUR NCA 4GT XFRA US22564L1052 CRESCENT ACQUIS. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 33Q XFRA US33751L1052 FIRST WESTERN FIN. INC. EQ01 EQU EUR NCA FUJA XFRA US3595903044 FUJITSU LTD. ADR 5/1 EQ01 EQU EUR NCA LH0 XFRA US5391831030 LIVONGO HEALTH INC. -,001 EQ01 EQU EUR NCA 4GSN XFRA US82935V2088 SINO-GLOBAL SHIP.AMERICA EQ01 EQU EUR N