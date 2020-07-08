Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 08.07.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 632 internationalen Medien
Großartige News zum Wochenstart! Kursexplosion unabdingbar!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1X3XX ISIN: DE000A1X3XX4 Ticker-Symbol: DIC 
Xetra
07.07.20
17:35 Uhr
12,300 Euro
-0,040
-0,32 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
DAX International Mid 100
1-Jahres-Chart
DIC ASSET AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DIC ASSET AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
12,30012,34009:09
12,32012,36009:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BLOSSOMVALE HOLDINGS
BLOSSOMVALE HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BLOSSOMVALE HOLDINGS LTD0,016-67,71 %
CATASYS INC23,000+1,77 %
DIC ASSET AG12,300-0,32 %
FIRST MEXICAN GOLD CORP0,246-7,52 %
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED0,830-3,26 %
TASMAN RESOURCES LTD0,017-5,71 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.