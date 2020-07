FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DIC XFRA DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N.

HY1N XFRA US1490495041 CATASYS INC. DL -,0001

S9U XFRA AU000000TAS5 TASMAN RESOURCES LTD.

21MA XFRA CA32086A2065 FIRST MEXICAN GOLD CORP.

NGF XFRA AU0000064164 BLOSSOMVALE HLDGS LTD

EYI XFRA GG00B1W3VF54 SIRIUS REAL ESTATE LTD.

