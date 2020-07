NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 3,80 Euro gesenkt. Erhebungen zu den Lieferketten in der Mobilfunkbranche deuten laut dem Analysten Sandeep Deshpande darauf hin, dass Verizon bei Technik für den Netzzugang künftig stärker auf den Lieferanten Samsung setzen dürfte. Nokia könne damit in den Hintergrund geraten, auch wenn das Timing nicht ganz klar sei, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auswirkungen auf die Profitabilität der Finnen dürfe nicht unterschätzt werden./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 12:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 12:17 / BST



FI0009000681

