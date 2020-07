Amazon Prime ist ein Mega-Erfolg, der vielen Wettbewerbern das Leben schwer macht. Doch nun schlägt der größte Konkurrent zurück: Walmart (Jahresumsatz: 550 Milliarden Dollar) startet noch in diesem Monat seinen eigenen Abodienst, Walmart+. Die Walmart-Aktie gewinnt knapp sieben Prozent, während Amazon fast zwei Prozent verliert.Abonnenten von Walmart+ sollen Lebensmittel und andere Waren am selben Tag geliefert bekommen. Außerdem erhalten sie Rabatte an Tankstellen und frühen Zugang zu Angeboten ...

