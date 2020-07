Was die Aktionäre vom angebotenen Rücktritt von CEO Martin Zielke halten, lässt sich ganz einfach an der Kursentwicklung der letzten Tage ablesen: Zehn Prozent Plus stehen zu Buche. Die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag ist hoch. Zielke selbst verzichtet wohl auf einen Teil seines Gehalts beim Abgang.Bei allem Durcheinander: Entschieden ist bisher noch nichts. Bei der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats wird es wohl hauptsächlich um Zielkes Angebot gehen, seinen noch bis November 2023 laufenden ...

