Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)--Das Krebsmedikament Lynparza des britischen Pharmakonzern Astrazeneca hat in der Europäischen Union (EU) eine weitere Zulassung erhalten. Lynparza darf nun zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden, bei denen in der Keimbahn BRCA-mutierter metastasierender Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde, eine der häufigsten Krebsarten mit der niedrigsten Überlebensrate. Die Zulassung basiere auf den Ergebnissen der Phase-3-Polo-Studie, teilte Astrazeneca mit.

Nur etwa 5 bis 7 Prozent der Patienten mit metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs haben eine BRCA-Mutation in der Keimbahn, sagte das in London börsennotierte Unternehmen. Lynparza ist in den USA und mehreren anderen Ländern als Erstlinien-Erhaltungstherapie für Patienten mit dieser Diagnose zugelassen. In anderen Regionen laufen derzeit Zulassungsprüfungen, teilte Astrazeneca mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2020 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.