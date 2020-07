...heute über die neue Spitze. Zunächst geht es um den Vorstand und in einigen Wochen um den Vorsitz im Aufsichtsrat. Ein Niederländer soll es richten. Seit 1957 gab es nur einen einzigen COBANK-Chef, der die Nr. 3 im deutschen Banking wirklich profitabel machte. Der Lohn dafür waren 430 % Kursgewinn in 6 Jahren. Und am Ende der Story, nach 20 Jahren, knapp 1.000 %. Es geht sehr wohl!



