VANCOUVER, BC, KANADA (8. Juli 2020) - Mota Ventures Corp. (CSE:MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das "Unternehmen") freut sich, sein Geschäftsergebnis für das am 31. März endende 1. Quartal 2020 bekannt zu geben. Alle Finanzdaten in dieser Pressemeldung sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischem Dollar ausgewiesen. Die Informationen in dieser Pressemeldung sind gemeinsam mit der nicht testierten Zusammenfassung des Konzernzwischenberichts und den dazugehörigen Erklärungen und Analysen des Managements (MD&A) für die mit 31. März 2020 endenden drei Monate zu betrachten, welche im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) und auch auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht wurden.Wichtige Eckdaten für das 1. Quartal 2020:- Das Unternehmen hat Nature's Exclusive, ein Online-Vertriebsgeschäft für Cannabidiol-(CBD)-Produkte, von der Firma Unified Funding, LLC übernommen.- Mit Sativida OU (Estland) und der Sativida OU-Tochtergesellschaft VIDA BCN LABS S.L. (zusammen als "Sativida" bezeichnet) wurde eine Vereinbarung zur schrittweisen Übernahme von Sativida unterzeichnet.- Das Unternehmen hat das geistige Eigentum und die Handelsnamen von Sativida in Spanien erworben; diese werden im Austausch gegen eine Beteiligungsgebühr in Zusammenhang mit den von Sativida generierten Bruttoeinnahmen "rücklizenziert".- Das Unternehmen hat mit der Firma Phenome One Corporation ("Phenome") eine Lizenzierungs- und Gebührenbeteiligungsvereinbarung unterzeichnet, die zum Anbau, zur Ernte, zur Verarbeitung und zum Verkauf einer Auswahl von Anbausorten aus dem Phenome-Genpool berechtigt. Dem Unternehmen wurde außerdem der uneingeschränkte Zugang zu einem geschützten Phenome-Nährstoffkatalog samt geistigem Eigentum gewährt.- Das Unternehmen ist ein Joint Venture mit der Firma BevCanna Enterprises Inc. ("BevCanna") eingegangen und hat sich damit die Rechte am Vertrieb von Getränkeprodukten aus Hanf-CBD der Marke BevCanna im europäischen Markt gesichert.- Der konsolidierte Bruttoumsatz im 1. Quartal 2020 betrug 7,65 Millionen Dollar, die Kosten für die verkauften Waren 7,05 Millionen Dollar; daraus ergibt sich ein Bruttogewinn in Höhe von 605.150 Dollar. Die Betriebskosten und anderweitigen betrieblichen Aufwendungen in den mit 31. März 2020 endenden drei Monaten beliefen sich auf 5,24 Millionen Dollar.- Das Unternehmen konnte über Aktienzeichnungen für die Ausgabe von Einheiten zu je 0,28 Dollar insgesamt 1,72 Millionen Dollar aufbringen und generierte über die Ausübung von Warrants einen Erlös in Höhe von 309.000 Dollar.- Zum Ende des 1. Quartals 2020 verfügte das Unternehmen über einen Barbestand in Höhe von 2,1 Millionen Dollar.Kommentar der Unternehmensführung"Inmitten der sich abzeichnenden Herausforderungen infolge der weltweiten Coronavirus-Epidemie nahm das Unternehmen eine neue Prioritätenreihung vor und setzte mit der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten einen weiteren Schwerpunkt. Unser Team hat sich in hervorragender Weise an die vorherrschenden Bedingungen angepasst. Darüber hinaus freut es mich sagen zu können, dass ungeachtet der beispiellosen Unsicherheiten aufgrund des Coronavirus unser Geschäftsbetrieb und unsere Lieferketten reibungslos und ohne Unterbrechung funktionierten und das Unternehmen seine Ziele den Erwartungen entsprechend erreichen konnte. Es ist uns bewusst, dass wir flexibel und proaktiv auf Markttrends reagieren müssen, um vom globalen Markt zu profitieren. Für das zweite Quartal haben wir uns zum Ziel gesetzt, noch höhere Umsätze und Bruttomargen zu erwirtschaften. Nachdem bei der Kundenakquise Anfangskosten anfallen, lassen sich deutlich höhere Margen erzielen, wenn wir mehr Kunden für unser Monatsabo begeistern können", meint Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.Über Mota Ventures Corp.Mota Ventures ist ein etabliertes Unternehmen für natürliche Gesundheitsprodukte und eCommerce-Technologie, das sich auf die Bereiche CBD und psychedelische Medizin konzentriert. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz sowohl in Nordamerika als auch in Europa. In den Vereinigten Staaten bietet das Unternehmen über seine Marke Nature's Exclusive eine CBD-Hanföl Produktlinie an, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. Innerhalb Europas führt der Verrian-Betrieb des Unternehmens derzeit klinische Studien durch, bei denen firmeneigene Produkte zur Behandlung der Opiatabhängigkeit eingesetzt werden. Das hochqualifizierte Team von Verrian leitet auch die 110.000 Quadratfuß große Produktionsstätte von Mota Ventures in Radebeul, Deutschland. Darüber hinaus werden die preisgekrönten 100% biologischen CBD-Öle und Kosmetika der Marke Sativida von Mota Ventures in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien verkauft. 