08.07.2020 - Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass sich Evotec mit der Übernahme des "Biopark by Sanofi" ("BBS") bedeutende Möglichkeiten für ein weiteres langfristiges Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit in Toulouse geschaffen hat. Zum 01. Juli 2020 hat Evotec 100 % der Anteile am BBS erworben, der künftig in "Campus Curie" umbenannt wird. Der Standort in Toulouse befindet sich im Forschungs- und Entwicklungszentrum "Oncopole" und wird von BBS verwaltet. Evotec ist seit der Übernahme der Forschungseinrichtung von Sanofi im Jahr 2015 Hauptmieter und seitdem hat sich die Zahl der ...

