(shareribs.com) Chicago 08.07.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. Die Sojabohnen sacken deutlich ab, belastet von der Aussicht auf ein wachsendes Angebot. Am Dienstag verzeichneten die Agrarfutures eine leichte Gegenbewegung nach den Kursgewinnen der Vortage. Grund dafür waren die jüngsten Wetterprognosen, die besseres Wetter in den Anbaugebieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...