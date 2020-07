Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zur Wochenmitte zunächst an den schwächeren Trend vom Vortag an. Er folgt damit den ebenfalls leichteren Vorgaben der Wall Street, die am Dienstag ihre jüngste Klettertour unterbrochen hatten. In Asien ziehen hingegen die chinesischen Börsen weiter an, während etwa der Nikkei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...