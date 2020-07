30 Jahre nach dem WM-Titel 1990: adidas und Nike geben noch immer den Ton an

Andreas Brehme wird zum Helden

Es ist der 8. Juli 1990. Ort des Geschehens: Das Olympiastadion in Rom. In der 85. Minute des Fußball-WM-Endspiels zwischen Deutschland und Argentinien tritt Andreas Brehme zum entscheidenden Elfmeter an und trifft. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Zm dritten Mal. Heute jährt sich dieses Ereignis zum 30 Mal.

Im Idealfall hätten der DFB und die Nationalmannschaft dieses Jubiläum im Rahmen der Fußball-EM 2020 gefeiert. Doch diese musste genauso wie Olympia und andere Großereignisse Corona-bedingt ausfallen. Trotzdem bleibt das Turnier von 1990 unvergessen. Auch für den DFB-Ausrüster adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0).

adidas erobert den US-Markt

Seitdem hat sich viel getan. Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031) ist dem einstigen unangefochtenen Marktführer im Bereich Fußball immer weiter auf die Pelle gerückt. Gleichzeitig konnten die Herzogenauracher ihrerseits ihren großen Konkurrenten auf dessen heimischen US-Markt in Bedrängnis bringen.

Die neue Stärke in den USA hat adidas unter anderem einer ausgeklügelten Marketing-Strategie zu verdanken. Dabei sind es vor allem ShowBiz-Größen und Modeschöpfer wie Kanye West oder Pharell Williams gewesen, die adidas ein ganz neue Image verpassten.

