Das aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals online konzipierte LiveWorx 20 bringt mehr als 25.000 Teilnehmer zusammen

Leitmotive waren Technologien, die die "Neue Normalität" vorantreiben, und wie Unternehmen die neue Ära durch die digitale Transformation begrüßen können

Verankerung durch Grundsatzreden von Jim Heppelmann, President und CEO von PTC, und Promigast Kimberly Bryant, Gründerin und CEO von Black Girls CODE

Zum ersten Mal in der jahrzehntlangen Geschichte der Veranstaltung fand das jährliche LiveWorx-Event für digitale Transformation online statt und brachte über 25,000 Teilnehmer aus aller Welt zusammen. Unter der Leitung des HauptsponsorsPTC (NASDAQ: PTC) bot die eintägige Veranstaltung mehr als 120 Präsentationen. Das Themenspektrum umfasste unter anderem augmentierte Realität (AR), künstliche Intelligenz (KI), 5G, Robotertechnik, Software as a Service (SaaS), industrielles Internet der Dinge (IIdD), Produkt-Lebenszyklus-Management (PLM) und Computer-Aided Design (CAD).

"Die virtuelle Veranstaltung lieferte was wir auch sonst persönlich erleben, insbesondere die spannende Atmosphere und den Antrieb zu transformativer Veränderung", so Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "Es hat mich besonders gefreut zu sehen, wie die Kraft des Wandels innerhalb und außerhalb der diesjährigen Veranstaltung verstärkt wurde. 2020 ist für die globale Gesellschaft ein Jahr der Herausforderungen und des Wachstums. Ich sehe der Veranstaltung nächstes Jahr erwartungsvoll entgegen und gehe davon aus, dass sie der Energie und Dynamik in diesem Jahr entsprechen wird."

Dem Wandel neue Kraft geben

Um Bewegungen und Anliegen der Technologiefachwelt und ihrer Umgebung zu unterstützen, wurden im Rahmen des LiveWorx-Events vier Wohltätigkeitsorganisationen als Empfänger von Spenden ausgewählt, die durch Maßnahmen der Teilnehmer während der Veranstaltung zustande kamen. Sämtliche Teilnehmer, die die virtuelle Networking Lounge betraten, teilten ihre Erfahrung auf Social Media unter LiveWorx, oder nahmen an einer Online-Schnitzeljagd teil, wobei ungefähr ein USD pro Aktion an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet wurde, darunter WWF World Wildlife Fund, International Rescue Committee, Save the Children, und Black Girls CODE. Im Anschluss an die abschließende Keynote-Sitzung der Veranstaltung wurden alle Spenden durch den Hauptsponsor, PTC, verdoppelt.

"Durch das Wiederaufgreifen der Geschichte von Black Girls CODE beim diesjährigen LiveWorx-Event konnten wir das Bewusstsein für unsere Mission weltweit schärfen und betonen, warum wir uns mit dieser Krise heute auseinandersetzen müssen, um eine schönere und offener Zukunft sicherzustellen", sagte Kimberly Bryant, Gründerin und CEO von Black Girls CODE. "Obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, bin ich stolz darauf, dass ich die Gelegenheit hatte, diese Botschaft weiterzugeben, und werde mich weiterhin für die Einbeziehung aller Frauen einsetzen, die in die MINT-Gemeinschaft eintreten."

Im Zuge seines Engagements für mehr Einbindung in der gesamten Technologieindustrie versucht LiveWorx kontinuierlich, die in der Veranstaltung vertretenen MINT-Gebiete in Bezug auf Geschlecht, Rasse und Geografie vielfältiger zu gestalten. Bei der diesjährigen Veranstaltung wiesen sich 21 der Referenten als weiblich oder nicht binär aus, 27 waren Schwarze, Ureinwohner und Farbige (People of Color, BIPOC), und 23 der Redner wohnten außerhalb der USA.

In der neuen Normalität erfolgreich sein

Im Verlauf der eintägigen Veranstaltung hörten die Teilnehmer Technologieexperten aus allen Bereichen der Fachwelt zu, wie etwa den folgenden Keynote-Sprecher:

Jim Heppelmann, President und CEO von PTC , der über das zunehmende Tempo der digitalen Transformation sprach, legte vielen Unternehmen nahe, "sich zu zerreißen oder zerrissen zu werden", jedoch hat die jüngste Krise Unternehmen eine neue Reihe von Prinzipien über die Rolle der Technologie in einer Ära des Umbruchs gelehrt.

, der über das zunehmende Tempo der digitalen Transformation sprach, legte vielen Unternehmen nahe, "sich zu zerreißen oder zerrissen zu werden", jedoch hat die jüngste Krise Unternehmen eine neue Reihe von Prinzipien über die Rolle der Technologie in einer Ära des Umbruchs gelehrt. Kimberly Bryant, Gründerin und CEO von Black Girls CODE , berichtete über die Geschichte von Black Girls CODE, von der Gründung bis zur aktuellen Transformation, sowie über aktuelle und historische Fallstudien zur Widerstandsfähigkeit und Führungsleistung von Frauen und Farbigen in Zeiten der Krise.

, berichtete über die Geschichte von Black Girls CODE, von der Gründung bis zur aktuellen Transformation, sowie über aktuelle und historische Fallstudien zur Widerstandsfähigkeit und Führungsleistung von Frauen und Farbigen in Zeiten der Krise. Eduarda Camacho, Executive Vice President und Chief Customer Officer von PTC, und Kevin Wrenn, Executive Vice President of Products bei PTC, betonten, dass Unternehmen dem Einsatz erstklassiger Technologien Priorität einräumen sollten, um den sich verändernden Bedürfnissen in Zeiten des Umbruchs und der beschleunigten digitalen Transformation gerecht zu werden.

Die Wiedergabe der Präsentationen von LiveWorx sowie die Möglichkeit zur Nachverfolgung von Höhepunkten und mehr finden Sie bis zum Frühling 2021 im Inhaltsarchiv von LiveWorx 2020.

Wichtige Produktankündigungen

PTC gab bekannt die wichtige Produkteinführungen von seinem Portfolio ThingWorx-IIoT-Plattform und Windchill-PLM-Software; die jüngste Fortschritte nach der Übernahme im November der Onshape-SaaS-Technologie; und die Einführung des neuen Produkts Factory Insights as a Service in Kooperation mit den Sponsoren Rockwell Automation und Microsoft.

Neben dem diesjährigen Titel-Sponsor Analog Devices unterstützten 11 Unternehmen LiveWorx 20, darunter die Pinnacle-Sponsoren Ansys, AT&T Business, Ericsson, EY und Transition Technologies, sowie die Premier-Sponsoren Archer Grey, Deloitte, EPLAN, Hewlett Packard Enterprise und Kalypso.

