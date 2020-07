Wien (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichung der deutschen Industrieproduktion hat gestern negativ überrascht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit einem Anstieg von 7,8% im Vergleich zum Vormonat April habe dieser um 2,2% niedriger gelegen, als vom Konsens erwartet worden sei. Des Weiteren habe gestern die EU-Kommission ihre Anfang Mai veröffentlichten Wirtschaftsprognosen nach unten revidiert. Der pessimistischere Ausblick sei auf eine langsamer als erwartete Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen. So rechne die Kommission nun für 2020 mit einem Rückgang von 8,7% in der Eurozone (statt 7,7%) und einer etwas schwächeren Erholung in 2021 (6,1% statt 6,3%). Die Prognosen für Frankreich, Italien und Spanien seien am pessimistischsten und lägen bei einem Rückgang von über 10% für dieses Jahr. Für Deutschland habe sich die Erwartung der Kommission leicht verbessert auf -6,3% für 2020. Eine der Grundannahmen bei den Prognosen sei die Abwesenheit einer zweiten Infektionswelle. ...

