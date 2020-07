Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur hatte gestern keine Mühe, die inflationsgeschützte Bundesanleihe mit Laufzeit April 2030 um gut 0,8 Mrd. EUR aufzustocken, so die Analysten der Helaba.Die Nachfrage habe das Angebot um das 1,8-fache übertroffen. Heute werde eine Bundesobligation im Volumen von 5 Mrd. EUR neu eingeführt. Am Sekundärmarkt würden vergleichbare Anleihen bei etwa -0,66% rentieren. Das negative Nettoangebot in dieser Woche dürfte stützen, es gelte aber zu berücksichtigen, dass Bundeswertpapiere im Laufzeitbereich von etwa drei bis fünf Jahren derzeit die niedrigsten Renditen aufweisen würden. (08.07.2020/alc/a/a) ...

