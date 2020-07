Wien (www.anleihencheck.de) - Crédit Agricole brachte eine Tier 2 Emission mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR bei MS+220 BP (10J) an den Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Rabobank sei mit einer Additional Tier 1 (AT1) Anleihe auf dem Primärmarkt (1 Mrd. EUR, PNC7,5, Rendite 4,375%) präsent gewesen. BBVA sei ebenfalls im AT1 Segment aktiv gewesen, allerdings im Green Bond Format, was in diesem Segment ein Novum darstelle. Gepreist worden sei 1 Mrd. EUR (PNC5,5) bei einer Rendite von 6% (Orderbuch rund 2 Mrd. EUR). Der Emissionserlös solle unter anderem für Finanzierungen im erneuerbaren Energiesektor verwendet werden. Mit der Emission öffne die BBVA somit eine weitere Anleiheklasse für das Green Bond Format. ...

