Das GM-Werk in Orion Township wird nach Detroit-Hamtramck zum zweiten reinen Elektroauto-Werk des Konzerns - und das schon sehr kurzfristig. Während die Umstellung in Detroit von langer Hand geplant war, gibt es in Orion Township andere Gründe. General Motors wird im Oktober wegen geringer Nachfrage die Produktion des Verbrenner-Modells Chevrolet Sonic einstellen. Das GM-Werk in Orion Township wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...