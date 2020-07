Ein weiteres bereits seit Jahrzehnten weltweit sehr etabliertes und stabil wachsendes Technologie-Unternehmen, dessen Aktie in lokaler Währung USD zuletzt ebenfalls der (jedoch nur moderate) Sprung auf ein neues Rekordhoch gelang, ist derzeit auch der weltführende Entwickler von Steuer- wie auch ganzheitlicher Finanzmanagement-Software sowohl für den privaten wie auch gewerblichen Bedarf, INTUIT (US4612021034).Nach einem in der Umsatz- wie auch Gewinnerzielung rückläufigen 3. Quartals 2019/20 (per 30.04.2020), was nach einer vorherigen Unternehmensankündigung infolge der ausgeweiteten Corona-Pandemie jedoch auch bereits allgemein erwartet worden war, dürfte dank entsprechender Ergebnisverschiebungseffekte Intuit im laufenden 4. Quartal (per 31.07.2020) jedoch dafür nun ein umso deutlicherer Umsatz- und Gewinnsprung ins Haus stehen.

