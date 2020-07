Aspera erhält SAP Lizenzmanagement- Zertifizierung von ITAM ReviewDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aspera erhält SAP Lizenzmanagement- Zertifizierung von ITAM Review08.07.2020 / 10:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.LicenseControl for SAP(R) übertrifft strenge BewertungskriterienAspera, führender Spezialist für Software Asset Management (SAM)-Lösungen und Teil der USU-Gruppe, hat für seine Anwendung LicenseControl for SAP(R) die SAP License Management-Zertifizierung von ITAM Review erhalten. ITAM Review ist eine unabhängige Community weltweit agierender IT Asset Management (ITAM)-, SAM- und Lizenzierungsexperten. Die unabhängige Verifizierung unterstützt vor allem dabei, SAP-Lizenzmanagement-Tools qualitativ zu beurteilen. Damit ist für SAP-Kunden sichergestellt, dass die zertifizierte Lösung über die für die Verwaltung von SAP-Lizenzen erforderlichen Funktionen verfügt. In die Bewertung flossen Referenzen von ITAM Review-Analysten und Kunden ein, welche das Aspera-Produkt bereits in Live-Umgebungen einsetzen.LicenseControl for SAP(R) stellt sicher, dass Kunden nur für die Lizenzen bezahlen, die sie benötigen. Zudem bietet es Funktionen zur Automatisierung von Compliance- und Lizenzoptimierung, zeigt die Nutzung über alle Systeme hinweg an und stellt diese übersichtlich in einer zentralen Ansicht dar. Der Einsatz von LicenseControl for SAP(R) führt zu durchschnittlichen Einsparungen von 10 %.Um den Standard des ITAM Review zu erfüllen, musste LicenseControl for SAP(R) unter anderem folgende strengen Bewertungskriterien erfüllen:- Identifizieren und Entfernen inaktiver und doppelter SAP(R)-Benutzer- Zuweisung des korrekten Benutzertyps bei Abgleich der aktiven Nutzung und Berechtigungen- Laufende Überwachung und Optimierung der SAP-Lizenzierung- Identifizierung und Verwaltung des indirekten und digitalen Zugangs zu SAP-Software- Verwaltung von S/4HANA-Nutzungslizenzen, vor Ort und in der Cloud"Aspera LicenseControl für SAP(R) übertrifft die Anforderungen des ITAM Review SAP License Management Standard v2.0", erklärt AJ Witt, Branchenanalyst bei ITAM Review. "Die von Kunden geprüften Funktionen laufen in der Live-Umgebung reibungslos. Wir zertifizieren daher Aspera LicenseControl für SAP(R) für SAP License Management". "Wir freuen uns sehr über diese unabhängige Zertifizierung durch ITAM Review. SAP(R) gilt in vielen Unternehmen als geschäftskritisch. Um ungeplante Ausgaben zu vermeiden, ist daher ein effektives Management seiner Nutzung unerlässlich. Mit einem leistungsfähigen Werkzeug kann Aspera hierfür beste SAP- Lizenzmanagement-Services liefern," sagt Myrja Schumacher, Produktmanagerin LicenseControl für SAP(R)Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.com abrufbar.Über AsperaAspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.KontaktAspera GmbH Christoph Rösseler Head of Marketing Tel: +49 241 927870-3686 christoph.roesseler@aspera.comUSU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 thomas.gerick@usu.com08.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1088801Ende der Mitteilung DGAP News-Service1088801 08.07.2020