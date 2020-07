DGAP-Media / 2020-07-08 / 09:46 *INTOSOL ist bereit für zukünftige Reisen* _Spezielle COVID-19 Reiseberatung, Erweiterung des Reiseportfolios & mehr_ Passendes Bildmaterial finden Sie hier zum Download! [1] *London / Hannover, 8. Juli 2020 | Das preisgekrönte **Luxusreiseunternehmen INTOSOL [2]www.intosol.de* *ist auch zukünftig wie gewohnt für seine Kunden da und organisiert Reisen mit Erlebnissen, die immer in Erinnerung bleiben werden. Die vergangenen Wochen nutzte INTOSOL, um sich bestmöglich für die kommende Zeit aufzustellen. So ist nun die finanzielle Grundlage für die Zukunft gesichert und das INTOSOL-Team konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Reiseprogramms unter Berücksichtigung von COVID-19 und damit verbundenen Kundenbedürfnissen. * *Blick nach vorne* Die komplette Reisebranche leidet derzeit erheblich unter den Auswirkungen der globalen COVID-19-Krise. Auch das Luxusreiseunternehmen INTOSOL spürt die Auswirkungen, blickt jedoch positiv in die Zukunft. "_In den letzten Wochen haben wir sichergestellt, dass INTOSOL weiter Reisen für unseren loyalen Kundenstamm organisieren wird, indem wir die entsprechende Finanzierung auf die Beine gestellt haben_", sagt Rainer Spekowius, Vorstandsvorsitzender und Gründer von INTOSOL www.intosol.de. "_Auch wenn die vergangenen Wochen hart waren, werden wir die Krise überstehen und INTOSOL wird auch in den kommenden Jahren ein zuverlässiger Partner in der Reisebranche sein_." Selbst im April, als die Krise ihren Höhepunkt erreicht hatte, war INTOSOL für seine Partner und Kunden durchgehend präsent und hat für positive Gedanken in schweren Zeiten gesorgt. So wurden unter dem Motto "Moments to Dream" [3] wöchentlich Videos mit wunderschönen Reiseaufnahmen aus der ganzen Welt veröffentlicht, welche ablenken und für die zukünftige Reise inspirieren sollen. Zudem möchte sich INTOSOL bei seinen Kunden bedanken, dass sie ihre Reisen verschoben und nicht storniert haben. In einem eigens erstellten Video [4] vermittelt das Team des Luxusreiseunternehmens diese Botschaft und gibt auch einen Ausblick auf die Zukunft. *Bereit für Reisen während COVID-19* Da das Coronavirus auch in nächster Zeit ein Teil des Alltags sein wird, stellt sich INTOSOL entsprechend auf und bereitet Reiseerlebnisse vor, welche den Sicherheitsvorkehrungen während COVID-19 entsprechen. "Eine professionelle und intensive Reiseberatung ist gerade in solch schwierigen Zeiten sehr wichtig. Unsere Travel Designer sind mit den Zielen in unserem Portfolio bestens vertraut und kennen auch mögliche Reisebeschränkungen bzw. Einschränkungen vor Ort, die man als Tourist beachten muss. So können wir beispielsweise maßgeschneiderte Reisen entwerfen, welche diese ganz genau berücksichtigen. Zudem haben wir speziell trainierte Travel Designer, die auf alle Fragen hinsichtlich Reisen und COVID-19 eine fundierte Antwort haben", berichtet Spekowius. Außerdem arbeitet INTOSOL eng mit seinen Partnern weltweit zusammen und stellt sicher, dass vor Ort ein einwandfreier Hygienestandard herrscht. *SOUL Private Collection entspricht genau aktuellen Reisebedürfnissen* Mit den Boutique Hotels der SOUL Private Collection [5], bietet INTOSOL genau das passende Produkt für die aktuelle Zeit: Die luxuriösen Villen haben maximal neun Gästezimmer und Suiten. Sämtliche Objekte der SOUL Private Collection sind sehr großzügig gebaut - sowohl im Außenbereich als auch in den Wohnräumen. Selbst in den Gemeinschaftsräumen ist somit der empfohlene Mindestabstand zu anderen Gästen problemlos zu realisieren. Derzeit lockt die SOUL Private Collection mit einem lukrativen Angebot, bei dem vergünstigte Gutscheine für Aufenthalte im SOUL Rainbow's End und SOUL on the Heads erworben werden können. Die Gutscheine beinhalten je nach Paket zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Abendessen sowie zusätzliche kostenfreie Aktivitäten wie ein Gin-Tasting oder eine Bootstour. Die Gutscheine sind 18 Monate gültig, sodass sie problemlos für zukünftige Reisen eingesetzt werden können. *Reiseportfolio von INTOSOL wird erweitert* Entsprechend den aktuellen Reisewünschen erweitert INTOSOL das Reiseprogramm innerhalb Europas sowie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "_Obwohl wir Spezialist für Fernreisen sind, erleben wir derzeit eine stark erhöhte Nachfrage nach Reisen innerhalb des DACH-Raumes sowie zu Europäischen Sonnendestinationen - speziell Griechenland und Kroatien_", erzählt Spekowius. INTOSOL reagiert entsprechend den Kundenwünschen und hat entsprechend sein Angebot ausgebaut. Neu im INTOSOL-Portfolio sind beispielsweise hochkarätige Hotels wie das Grand Hotel Heiligendamm, das Relais & Châteaux Landhaus Stricker auf Sylt oder dem Mountain Sky Hotel in Südtirol. In Griechenland arbeitet INTOSOL bereits seit Jahren erfolgreich mit diversen Resorts wie den Elounda Gulf Villas oder dem Blue Palace, A Luxury Collection Resort zusammen. *Passendes Bildmaterial finden Sie unter dem nachfolgenden Link: *Dropbox [1]*. Bitte beachten Sie bei Verwendung von Bildmaterial das Copyright "INTOSOL Holdings PLC", sofern nicht anders im Dateinamen angegeben. Vielen Dank für das Zusenden eines Belegexemplars nach Ihrer Berichterstattung.* _###_ _Über INTOSOL Holdings PLC_ INTOSOL Holdings PLC ist ein internationales Luxus-Reiseunternehmen, welches 2002 von Rainer Spekowius gegründet wurde. Die Geschäftsbereiche von INTOSOL umfassen die Organisation von personalisierten Reisen im Luxussegment, sowie das Verwalten bzw. Betreiben von exklusiven Boutique-Hotels. Seit der Gründung kann INTOSOL einen treuen und stetig wachsenden Kundenstamm von über 15.000 Kunden aufweisen. Diese erleben maßgeschneiderte Reiseerfahrungen, ganz nach dem Motto "Life is about Moments, created by INTOSOL". Die vielfältigen Reisethemen von INTOSOL reichen von Natur über Wellness und Hochzeit bis hin zu Golf und Kreuzfahrten. Im Oktober 2018 ist der Reiseveranstalter erfolgreich an die Londoner Börse gegangen. Weitere Informationen finden Sie auf www.intosolholdingsplc.com [2]. *Für weitere Presseinformationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:* *Steffen Hager * Senior Public Relations Manager Kaus Media Services E-Mail: Shager@kaus.net Telefon: +49 (0) 511 - 899 890 - 31 Web: www.kaus.net [6] *Hinweis zum Datenschutz:* Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Um Sie in der Ausübung Ihrer Meinungsfreiheit sowie der Presse-, Rundfunk- und Medienfreiheit gemäß Artikel 5 Grundgesetz (GG) und Artikel 11 EU-Grundrechtecharta (GRCh) für die freiheitliche demokratische Grundordnung zu unterstützen, senden wir Ihnen unsere Presseinformationen zu. Dafür haben wir Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) in einer Datenbank gespeichert. Ihre Daten werden von uns ausschließlich für journalistische Zwecke gemäß Art. 6 Abs. 1 e) und f) DSGVO verwendet und nicht an andere Organisationen, Firmen oder Personen außerhalb unseres Unternehmens weitergegeben und auch nicht in ein Drittland gesendet. Verantwortlich ist hierfür unsere Firma Kaus Communications Limited mit Sitz in Hannover. Sollten Sie der Zusendung von Presseinformationen, aktuellen Mitteilungen, Einladungen zu Events und Pressereisen zukünftig nicht mehr zustimmen wollen, schicken Sie uns bitte eine formlose E-Mail mit der zu löschenden E-Mail-Adresse in der Betreffzeile an abmeldung@kaus.net . Wir werden Ihre Daten dann aus unseremVerteiler löschen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: INTOSOL Holdings PLC Schlagwort(e): Reisen 2020-07-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1088757 2020-07-08 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c2c977e936258cff49918662ec61e23f&application_id=1088757&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5c014a02c235a12f5350d8e99ac5f91c&application_id=1088757&site_id=vwd&application_name=news 3: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9731b2250f3d08722a9c886eefec373a&application_id=1088757&site_id=vwd&application_name=news 4: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=61c5a58ccc54ff00b47c5fc0d8b64f6b&application_id=1088757&site_id=vwd&application_name=news 5: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=872078ef7e17ac9bf45e8e3e35bcef97&application_id=1088757&site_id=vwd&application_name=news 6: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=82e953c4732bf57aec2497260a484d23&application_id=1088757&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2020 03:46 ET (07:46 GMT)