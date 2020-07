Märkte mit Mumm: Weitere fiskal- und geldpolitische Stabilisierungsmaßnahmen

Angesichts der in vielen Staaten sukzessive umgesetzten Lockerungsmaßnahmen deuten Frühindikatoren, wie global die Einkaufsmanagerindizes und für Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex sowie der GfK-Konsumklimaindex jeweils auf eine zunehmende Dynamik in den ersten Sommer-Monaten hin. Eine V-förmige Erholung aller Wirtschaftssegmente bleibt jedoch ausgeschlossen, denn für einzelne Sektoren und Branchen gelten nach wie vor weitgehende Beschränkungen. Zudem werden sowohl die private Konsumgüter- als auch die industrielle Investitionsgüternachfrage aufgrund der bestehenden Unsicherheiten - vor allem wegen der Möglichkeiten erneuter Infektionswellen - die Vorkrisenniveaus vorerst nicht wieder erreichen.

Von Seiten der Geld- und Fiskalpolitik wird weiterhin maximal unterstützt. Die Europäische Zentralbank EZB hat ihr "PEPP"-Anleihekaufprogramm um 600 Mrd. auf 1,35 Bio. Euro aufgestockt und sichert damit die Refinanzierung aller Eurostaaten für die kommenden 2 bis 3 Jahre quasi ab. Die US-Notenbank Fed kauft mittlerweile auch direkt Unternehmensanleihen und kündigte an, dass nicht vor 2022 mit ersten Zinserhöhungen zu rechnen ist. Nach dem Konjunkturpaket der deutschen Regierung über 135 Mrd. Euro hat die EU-Kommission die Auflegung eines Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Mrd. Euro vorgeschlagen. Zu dessen Ausgestaltung laufen gerade die Verhandlungen.

Derweil stieg zuletzt die Wahrscheinlichkeit für einen ungeregelten Brexit mit dem Jahreswechsel 2020/2021 wieder an. Die Frist zur Verlängerung der bis Ende 2020 datierten Übergangsfrist verstrich am 30. Juni ungenutzt. In den USA rückt die Präsidentschaftswahl zunehmend in den Fokus. In den Umfragen führt derzeit der Herausforderer Joe Biden. Sollte sich ein Wahlsieg der Demokraten (inkl. der Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses) abzeichnen, wäre zwar mit einem milderen Verlauf der Handelskonflikte, aber auch mit Unsicherheiten an den Kapitalmärkten aufgrund eines noch unbekannten wirtschaftlichen Kurses der neuen Regierung zu rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...