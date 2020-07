Nach einem Streit über das richtige Vorgehen in der Coronakrise wollen die USA am 6. Juli 2021 aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten. Die Vereinten Nationen (UN) in New York gaben das Datum am Dienstag bekannt. Der Schritt löste Kritik sowohl in den USA selbst, als auch in China und in Deutschland aus.

