Lockdowns in Australien, Negativ-Rekorde in den USA. Hatten viele Investoren Corona zu Monatsbeginnn verdrängt, kommen die Sorgen nun mit Macht zurück. Gold auf 8-Jahreshoch, die Ölpreise fallen, der DAX um das Vortagesniveau. Tesla steigt auf 1400 US-Dollar erstmals. HV bei Daimler, News bei der Deutschen Post und Delivery Hero. In grün heute eher defensive Werte.