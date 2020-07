FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Sartorius vor dem Quartalsbericht von 230 auf 277 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit guten Zahlen des Laborausrüsters. Das Unternehmen profitiere vor allem von einer starken Nachfrage nach den Produkten des Segments Bioprocess Solutions für die biopharmazeutische Industrie./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 06:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

